أعدمت السلطات الإيرانية خلال اليومين الماضيين، 29 شخصا، بحسب إحدى المنظمات الحقوقية الإيرانية.

وفي التفاصيل، قالت منظمة حقوقية إيرانية مقرها النرويج، يوم الأربعاء، إن "29 رجلا بينهم أفغانيان وأحد أبناء أقلية البلوش العرقية، أُعدموا بتهم قتل واغتصاب وجرائم تتعلق بالمخدرات في سجن بمدينة كرج".

وأضافت المنظمة، أن "87 على الأقل أعدموا في سجون إيرانية منذ انتخاب الرئيس الإيراني الجديد المعتدل نسبيا مسعود بزشكيان في يوليو \ تموز".

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وتعقيبا على ذلك، قالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل، إن "المفوض السامي فولكر تورك، يشعر بقلق بالغ مما تردد عن إعدام 29 شخصا في إيران"، وفقا لـ"رويترز".

وأضافت ثروسيل، أنه من المقلق بشكل خاص أن معظم الذين أعدموا كانوا مدانين بجرائم تتعلق بالمخدرات".

وتابعت، أن "تطبيق عقوبة الإعدام في قضايا لا تنطوي على القتل العمد، يتعارض مع المعايير والقواعد الدولية لحقوق الإنسان".

وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من عدد من تم إعدامهم، قالت المتحدثة، إن عمليات الإعدام التي تردد أنه تم تنفيذها رفعت العدد الإجمالي إلى 345 على الأقل هذا العام، بما في ذلك 15 امرأة".