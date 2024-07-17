وجد استطلاع رأي حديث، أن 65% من مؤيدي الحزب الديمقراطي، يؤيدون انسحاب الرئيس الأمريكي جو بايدن من السباق الانتخابي، وترشيح شخص آخر.

وذكر مركز "AP-NORC" لأبحاث الشؤون العامة، أن "7 من كل 10 بالغين أمريكيين، بما في ذلك 65% من الديمقراطيين، قالوا في الاستطلاع إنه يجب على بايدن الانسحاب والسماح لحزبه باختيار مرشح مختلف".

واعتبر المركز، أن "هناك شكوكًا متزايدة حول قدرة بايدن العقلية على أن يكون رئيسًا فعالًا، ويعتقد عدد قليل من البالغين أنه قادر على الفوز في نوفمبر/تشرين الثاني".

ووجد الاستطلاع - الذي أجري في الفترة من 11 إلى 15 يوليو/تموز، واكتمل معظمه قبل محاولة اغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب - أن عددًا أكبر من الناس ينظرون إلى بايدن على أنه صادق مقارنة بترامب.

لكن من المرجح أن يُنظر إلى ترامب على أنه قادر على الفوز في نوفمبر/تشرين الثاني وأكثر قدرة على التعامل مع الأزمات.

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وبشكل عام، يقول 57% من البالغين إنه يجب على ترامب الانسحاب من السباق والسماح لحزبه بتسمية بديل.

لكن على عكس بايدن، يحافظ ترامب على الدعم من حزبه، حيث يقول 73% من الجمهوريين إنه يجب أن يبقى في السباق.

ويواجه بايدن مقاومة أكبر من حزبه، حيث قال 35% فقط من الديمقراطيين إنه يجب أن يبقى في السباق.

ويواجه بايدن دعوات بالانسحاب، وسط شكوك تتعلق بكفاءته العقلية أثارها أداؤه خلال المناظرة مع ترامب، عندما واجه صعوبة في إنهاء جمل أو إيصال فكرة متماسكة.