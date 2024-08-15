فاجأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، البالغ من العمر 81 عاماً، مجموعة من صناع المحتوى، بمزحة صادمة، خلال لقاء جمعه بهم في البيت الأبيض، الأربعاء.

وقال بايدن: "أبحث عن وظيفة. لهذا السبب جمعتكم"، مضيفاً أنه يعرف أنه يبدو "كأنه في الأربعين من العمر"، وفق ما أوردته "سي إن إن".

واستكمل الرئيس مزاحه قائلاً: "أحارب شركات الأدوية منذ 200 عام، عندما أتقاعد إلى أين تعتقدون أنني ذاهب؟ لديّ اتصالات".

وقال بايدن: "لدي مجموعة من الأحفاد، وبكل احترام، لا يقرؤون نفس صُحُفي، ولا يشاهدون نفس التلفزيون الذي أشاهده، إنهم يستمعون إليكم جميعاً، أنتم مصدر الأخبار، أريد أن أرحّب بكم هنا في البيت الأبيض، وأنا سعيد بوجودكم هنا".

ويأتي اللقاء في الوقت الذي بنى فيه فريق حملة بايدن "خطة رقمية"، فشلت في اكتساب الزخم خلال ترشيحه، ولكنها انطلقت بشكل كبير مع تدشين حملة نائبته كامالا هاريس بالموظفين أنفسهم.