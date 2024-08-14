قالت مجلة دير شبيجل الألمانية اليوم الأربعاء، إن قاعدة عسكرية قرب مطار كولونيا خضعت لإغلاق، ونصحت السلطات آلاف الجنود العاملين هناك بعدم شرب مياه الصنبور، بينما تحقق فيما قد يكون عملًا تخريبيًّا محتملًا، وفق رويترز.

وأضافت المجلة في التقرير أن مياه الصنبور ربما أصبحت ملوثة في القاعدة التي تضم 4300 جندي و1200 من الموظفين المدنيين بعد أن اقتحم شخص المنشأة المحاذية لمطار كولونيا، وأن الشرطة والشرطة العسكرية والمخابرات العسكرية تنظر أيضًا في الأمر.

وتلك القاعدة هي مقر لأسطول من الطائرات العسكرية التي تستخدم لتنقلات وسفر المستشار الألماني أولاف شولتس والوزراء.

ولم يتسنَّ التواصل بعد مع وزارة الدفاع في برلين ولا المخابرات العسكرية للحصول على تعليق. وقالت الشرطة في كولونيا إنها ليس بوسعها التعليق على الأمر حاليًّا.