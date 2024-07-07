الهند.. اشتباكات مسلحة في كشمير توقع 8 قتلى

قُتل جنديان وستة مسلحين يشتبه بأنهم متمردون، في اشتباكين منفصلين في الشطر الخاضع للإدارة الهندية من كشمير، حسبما ذكرت الشرطة، اليوم الأحد.

وقال المفتش العام لشرطة كشمير، فيدهي كومار بيردي، إن السلطات في المنطقة المتنازع عليها "نفذت عمليتين منفصلتين" في قريتين من منطقة كولغام، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

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وأعلن بيردي مقتل اثنين من عناصر قوات الأمن، مع استمرار الاشتباكات في قريتي مودرغرام وفريسال تشينيغام. وأضاف: "انتشلنا جثتي إرهابيين من مودرغرام، وجثث أربعة آخرين من فريسال تشينيغام".

وهذا هو الحادث الأخير في سلسلة الهجمات المتصاعدة في المنطقة المتنازع عليها.

وكشمير مقسومة إلى شطرين بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عام 1947، وتطالب كل منهما بالسيادة على كامل المنطقة.

وتخوض مجموعات مسلحة تمردا منذ العام 1989 للمطالبة باستقلال الإقليم أو ضمه إلى باكستان.

وتراجع العنف والاحتجاجات المناهضة للهند بشكل كبير منذ العام 2019، عندما ألغت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي السيادة المحدودة في الشطر الهندي من كشمير.