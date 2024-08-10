أعلن جيش كوريا الجنوبية اليوم السبت أن كوريا الشمالية أطلقت مزيدًا من البالونات التي يُعتقد أنها تحمل قمامة باتجاه الجنوب، في سياق استمرار الحوادث عبر الحدود.

وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة في سيول في بيان صدر في وقت متأخر السبت أن الشمال "أطلق مجددًا بالونات (يشتبه بأنها تحمل) قمامة تستهدف الجنوب".

ونصح الجمهور بالامتناع من لمس البالونات والإبلاغ عنها للسلطات.

والاثنين، أعلنت بيونغ يانغ أنها نقلت 250 قاذفة صواريخ من الجيل الجديد إلى قواتها المتمركزة على الحدود مع كوريا الجنوبية.

الشهر الماضي، بلغت بالونات محملة نفايات أرسلتها كوريا الشمالية المجمع الرئاسي الكوري الجنوبي في سيول، ما استدعى نشر فرق تدخل كيميائية.

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وردًّا على ذلك، عاودت كوريا الجنوبية بث الدعاية "على نطاق واسع" وعبر مكبرات الصوت على طول الحدود مع الشمال.

والعلاقات بين الكوريتين في أدنى مستوياتها منذ سنوات مع تكثيف كوريا الشمالية اختبارات الأسلحة وإطلاق بالونات محمّلة نفايات باتّجاه جارتها الجنوبية.

وعلقت سيول كذلك العمل باتفاق عسكري يهدف إلى خفض التوتر، وعاودت التدريبات بالرصاص الحي في جزر حدودية وقرب المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة الكورية إلى شطرين.

ولا تزال الكوريتان تقنيًّا في حالة حرب؛ لأن النزاع الذي اندلع بينهما من 1950 إلى 1953 انتهى بهدنة، وليس باتفاق سلام.

وانشقّ كوري شمالي عبر الحدود البحرية القائمة بحكم الأمر الواقع في البحر الأصفر باتّجاه كوريا الجنوبية، وفق ما أعلن الجيش في سيول الخميس.