أعلنت جين أومالي ديلون مديرة حملة جو بايدن الانتخابية، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي باقٍ "بالتأكيد" في السباق إلى البيت الأبيض، على الرغم من الشكوك المتزايدة بشأن قدراته الجسمية والعقلية على تولي ولاية ثانية، وفق ما نقلت "فرانس برس".

ومنذ أداء بايدن "الكارثي" خلال مناظرته مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب في 27 حزيران/يونيو، تزداد الضغوط عليه، لا سيما من حلفائه الديمقراطيين لدفعه إلى الانسحاب من السباق الرئاسي.

وفي الأيام الأخيرة، حثه العديد من أعضاء الكونغرس الديمقراطيين على الانسحاب، خوفًا من هزيمة حزبهم في انتخابات الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر.

وما زال بايدن يتمسك في الوقت الحاضر بترشحه.

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وقالت مديرة حملته جين أومالي ديلون لقناة "إم إس إن بي سي"، إن "جو بايدن أكثر تصميماً من أي وقت مضى على التغلب على دونالد ترامب"، مضيفة أن "الرئيس هو قائد حملتنا والبلاد.. من الواضح أنه أفضل شخص لمواجهة دونالد ترامب".

وأردفت: "سمعتم ذلك مباشرة من الرئيس مراراً: إنه يترشح ليفوز، إنه مرشحنا وسيكون رئيسنا لولاية ثانية".

ومع ذلك، أقرت مديرة الحملة بأن الأسابيع الماضية كانت "صعبة" بالنسبة لفريق الحملة.

وزادت: "شهدنا بلا شك بعض التراجع في الدعم، لكنها حركة محدودة".