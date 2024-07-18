قالت الحكومة الصربية إن شرطيا قُتل وأُصيب آخر في إطلاق نار الخميس خلال تفتيش روتيني لسيارة بالقرب من الحدود مع البوسنة، وأنحت باللائمة على كوسوفو في ما قالت إنه عمل "إرهابي"، وفق رويترز.

من جهتها قالت كوسوفو إنه يجب عدم تسييس الحادث.

ويشوب التوتر العلاقات بين البلدين الواقعين في منطقة البلقان مع فترات متباعدة من اندلاع العنف. وترفض صربيا الاعتراف باستقلال كوسوفو التي كانت تشكل في السابق جزءا من أراضيها.

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وذكر بيان صادر عن وزير الداخلية الصربي إيفيتسا داتشيتش أن الشرطة أوقفت سيارة تحمل رخصة صربية ويركبها شخصان خرج أحدهما وأطلق النار على شرطي في صدره من مسدس وعلى آخر في كتفه قبل أن يهرب كلا الرجلين.