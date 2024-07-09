بسبب هجوم أوكراني.. مطاران روسيان يقيدان الرحلات الجوية

ذكرت وكالات أنباء روسية أن مطاري أستراخان وفولجوجراد وضعا قيودا على الرحلات الجوية اليوم الثلاثاء، بعد هجوم أوكراني بطائرات مسيرة، بحسب "رويترز".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 38 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل على عدة مناطق روسية.

وكان مسؤولون روس قالوا اليوم الثلاثاء، إن شخصا قتل واندلعت حرائق في محطتين فرعيتين للكهرباء ومستودع نفط بعد أن شنت أوكرانيا سلسلة هجمات "ضخمة" على عدة مناطق روسية باستخدام "عشرات" الطائرات المسيرة.

وقال فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم منطقة بيلغورود، عبر تطبيق "تيليغرام" إن رجلا قتل وأصيب شخصان آخران، ولحقت أضرار بعدة منازل سكنية الليلة الماضية في المنطقة المتاخمة لأوكرانيا.

وأضاف أنه خلال اليوم الماضي، قتل أربعة أشخاص، وأصيب 20 في هجمات أوكرانية مختلفة.