عين رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم الجمعة، أنجيلا راينر نائبة له.



وراينر سياسية بريطانية تبلغ من العمر 44 عاما، وكانت نائبة زعيم حزب العمل منذ عام 2020، وعضوا في البرلمان منذ عام 2015.



وهي تُعرف من الناحية الأيديولوجية بأنها اشتراكية وكجزء من اليسار الناعم لحزب العمال.

ولدت في 28 مارس 1980 في ستوكبورت، مانشستر الكبرى.

التحقت بمدرسة أفونديل في ستوكبورت، وتركتها في عمر 16 عامًا بعد الحمل، ولم تحصل على أي مؤهلات.

درست لاحقًا بدوام جزئي في كلية ستوكبورت، وتعلمت لغة الإشارة البريطانية، وحصلت على المستوى الثاني من NVQ، في الرعاية الاجتماعية.

نشطت في العمل النقابي قبل السياسي.

انتخبت العام 2015 لأول مرة كنائبة عن منطقة أشتون أندر لين، ثم أعيد انتخابها في 2017 عن ذات المنطقة في الانتخابات المبكرة التي جرت آنذاك.

وجرى انتخابها كذلك في انتخابات 2019.



تم تعيينها وزيرة الظل للمعاشات التقاعدية من قبل زعيم حزب العمال السابق، جيريمي كوربين في يناير 2016، ثم ترقيتها في يوليو 2016 إلى حكومة الظل كوزيرة خارجية الظل.

عينت في العام 2021 في مجلس الملكة الخاص.



بعد الانتخابات المحلية 2021، تم تعيينها لاحقًا مستشار الظل لدوقية لانكستر ووزير دولة الظل لمستقبل العمل.

وتم تعيينها نائبة رئيس وزراء الظل للمملكة المتحدة في تعديل وزاري عام 2023.

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كان رئيس الوزراء البريطاني الجديد قال اليوم الجمعة، إن بلاده بحاجة إلى إعادة اكتشاف هويتها والانخراط في عملية إعادة ضبط أوسع، وذلك في كلمته الأولى من أمام مكتبه في 10 داوننج ستريت بمدينة لندن.

واستقبله في داوننج ستريت حشد كبير من المساعدين والمؤيدين المبتهجين بعد قبوله رسميا دعوة الملك ليصبح رئيسا للوزراء.

ووعد ستارمر بالعمل جاهدا لاستعادة الثقة في السياسة وخدمة جميع الناخبين.

وأضاف: "من الواضح للجميع بالتأكيد أن بلادنا تحتاج إلى إعادة ضبط أكبر، وإعادة اكتشاف هويتنا، لأن إحدى أعظم نقاط القوة في هذه الأمة كانت قدرتنا على الإبحار دائما إلى مياه هادئة مهما بلغت شدة العواصف على مدار التاريخ".

وتابع حديثه قائلا: "أعطيتمونا تفويضا واضحا، وسنستخدمه لتحقيق التغيير".