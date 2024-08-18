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نقل صواريخ وخفض للتأهب.. هل أجّلت إيران ردها الانتقامي؟

نقل صواريخ وخفض للتأهب.. هل أجّلت إيران ردها الانتقامي؟
صواريخ إيرانيةالمصدر: رويترز
فريق التحرير
فريق التحرير
18 أغسطس 2024، 6:55 م

ذكرت تقارير عدة اليوم الأحد، بأن المفاوضات حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإن لم تصل إلى نتيجة بعد، أجلت الرد الإيراني على ضرب إسرائيل.

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" فقد كشفت بعض التقديرات الاستخباراتية الإسرائيلية أن طهران ومليشيا حزب الله خفضا مستوى التأهب في وحدات الصواريخ والقذائف الخاصة بهما، حسب ما أكد خمسة مسؤولين إسرائيليين.

وأشارت مصادر للصحيفة، إلى أن إيران أجلت ردها على إسرائيل انتقاما لاغتيال رئيس حركة حماس في العاصمة طهران، من أجل إعطاء فرصة لمحادثات وقف النار في غزة، والسماح للوسطاء بمواصلة مساعيهم في هذا السياق.

ووفق مسؤول إسرائيلي فإن المخابرات الإسرائيلية أفادت بانخفاض حالة تأهب وحدات الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيرانية، بعد عدة أيام من حالة التأهب القصوى استعدادا لهجوم محتمل على إسرائيل.

وبحسب موقع "أكسيوس" فإن الاستخبارات الإسرائيلية تعتقد أن الإيرانيين يريدون أن يروا كيف ستتطور محادثات غزة قبل المضي قدماً في أي هجوم محتمل.

ورغم عدم صدور أي تعليق رسمي مباشر من إيران، ألمحت بعثتها لدى الأمم المتحدة إلى إرجاء الرد على إسرائيل، فلدى سؤالها مساء أمس الجمعة عما إذا كانت طهران ستواصل إرجاء ردها للثأر من إسرائيل بعد تمديد محادثات وقف إطلاق النار، قالت البعثة باقتضاب "نأمل ذلك"، بحسب وكالة "رويترز".

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 يذكر بأن الجولة الأخيرة من محادثات وقف إطلاق النار في غزة استمرت يومي الخميس والجمعة الماضيين في الدوحة، دون مشاركة مباشرة من حركة حماس، فيما يتوقع أن تستأنف الأسبوع القادم في القاهرة، بعد الأجواء الإيجابية التي خيمت على اللقاءات الأخيرة حسب تأكيد واشنطن.

وهذه التطورات تأتي في وقت تعيش فيه المنطقة تصعيدا غير مسبوق بين إسرائيل وإيران، في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والقيادي الرفيع في مليشيا حزب الله فؤاد شكر في بيروت.

إسرائيلإيران

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