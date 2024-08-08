تواجه شابة تحمل الجنسيتين الروسية والأمريكية عقوبة قد تصل إلى السجن 15 عامًا لاتهامها بـ "الخيانة العظمى" في روسيا، بسبب تبرعها بنحو 52 دولارًا لأوكرانيا.

وطلبت النيابة العامة الروسية الخميس، إنزال تلك العقوبة بحق الشابة الروسية الأمريكية كسينيا كاريلينا بتهمة "الخيانة العظمى"، بحسب "فرانس برس".

وتحاكم المتهمة في جلسات مغلقة في إيكاتيرينبورغ بمنطقة الأورال، بحسب ما أفادت وكالات الأنباء الروسية.

ونقلت الوكالات عن ميخائيل موشايلوف محامي كاريلينا قوله إن "النيابة العامة طلبت السجن 15 عاما" في معتقل خاضع لتدابير أمنية عادية في حق موكلته.

وأشارت وسائل إعلام إلى أن المواطنة كاريلينا، اتهمت بارتكاب "الخيانة" من خلال جمع الأموال للجيش الأوكراني.

وكانت كاريلينا، البالغة 33 عاما، قد اعتقلت في وقت سابق من هذا العام في أثناء زيارتها لجديها، وهي متهمة بالتبرع بمبلغ 51.80 دولار لجمعية خيرية أوكرانية مقرها نيويورك في الولايات المتحدة.

وذكرت وسائل إعلام أن كاريلينا راقصة باليه هاوية مقيمة في لوس أنجلوس، أصبحت مواطنة أمريكية في عام 2021، ودخلت روسيا في يناير/كانون الثاني، لكن الولايات المتحدة لم تعلم باعتقالها حتى 8 فبراير/ شباط.