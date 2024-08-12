قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إن "الدفاعات الجوية الروسية دمرت 11 طائرة مسيّرة، أطلقتها أوكرانيا، خلال الليل، مستهدفة منطقة "كورسك" الحدودية".

وأضافت الوزارة على تطبيق "تيليجرام" أن "وحدات الدفاع الجوي دمرت أيضاً 5 طائرات مسيّرة أطلقتها أوكرانيا فوق منطقة "بيلجورود" الواقعة على الحدود مع أوكرانيا.

ودمرت الدفاعات الروسية كذلك طائرتين مسيّرتين فوق منطقة "فورونيج" التي تبعد مئات الكيلومترات إلى الجنوب من موسكو.

ولم تذكر الوزارة العدد الإجمالي للطائرات المسيّرة التي أطلقتها أوكرانيا.

من جهته، قال فياتشيسلاف جلادكوف حاكم منطقة بيلجورود إن السلطات الروسية تقوم بإخلاء أجزاء من المنطقة بسبب "نشاط" لقوات أوكرانية.