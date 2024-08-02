زعم وزير الاستخبارات الإيرانية إسماعيل خطيب، اليوم الجمعة، بأن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، نفذته إسرائيل "بضوء أخضر من الولايات المتحدة"، وفق ما نقلت "الأناضول".

وفي رسالة تعزية تقدم بها الوزير خطيب إلى عائلة هنية وحركة حماس، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، قال الوزير الإيراني إن "اغتيال إسماعيل هنية، الذي نفذه الإسرائيليون الغاصبون بضوء أخضر من الولايات المتحدة، أعاد وحشية الكيان الإسرائيلي مجددا إلى الواجهة".

وأضاف الوزير الإيراني أن خسارة هنية "بالتأكيد شاهدة على انتصار طوفان الأقصى وزوال هذا الكيان (الإسرائيلي) الزائف".

ولم تُصدر واشنطن أي تعليق على اتهامات الوزير الإيراني، في حين نفى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، "أي علاقة" لبلاده باغتيال هنية، أو الاطلاع المسبق عليها.

والأربعاء، أعلنت حماس وإيران اغتيال هنية، بغارة جوية إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في طهران، غداة مشاركته في حفل تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان، بينما لم تتبنَ تل أبيب ذلك حتى الساعة.

وتوعدت كل من حماس وإيران بالرد على اغتيال هنية، في حين تتواصل اتصالات ومساعٍ دولية للتهدئة خشية توسع الصراع في المنطقة.

وجاء اغتيال هنية، بينما تشن إسرائيل، بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 130 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.