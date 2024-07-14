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أول ظهور لترامب بعد تعرضه لمحاولة اغتيال في بنسلفانيا (فيديو)

أول ظهور لترامب بعد تعرضه لمحاولة اغتيال في بنسلفانيا (فيديو)
ترامب يهبط من الطائرة في مطار نيوآركالمصدر: متداولة
إرم نيوز
إرم نيوز
14 يوليو 2024، 5:55 ص

ظهر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لأول مرة، بعد تعرضه لمحاولة اغتيال خلال تجمع انتخابي في بنسلفالنيا، بعد وصول طائرته إلى مطار "نيوآرك" الدولي.

وبدا ترامب بصحة جيدة وهو ينزل بنفسه ودون مساعدة على سلم الطائرة التي هبطت على مدرج مطار "نيوارك ليبرتي الدولي" في نيوجيرسي.

وكان ملفتاً وجود حراسات أمنية مشددة حول ترامب الذي أحاط به عدد من عناصر جهاز الخدمة السرية الأمريكية.

وسيتوجه المرشح الرئاسي في انتخابات منتجعه الصيفي في نيوجيرسي، بعدما أجرى الفحوصات اللازمة في المستشفى، وغادر بنسلفانيا.

وكان ترامب قد كتب في منشور عبر موقع "تروث سوشيال" مساء السبت، أنه تعرض لإطلاق نار، وأن الرصاصة اخترقت الجزء العلوي من أذنه اليمنى.

وكتب الرئيس السابق: "أصِبتُ برصاصة اخترقت الجزء العلوي من أذني اليمنى"، وتابع: "نزفت كثيراً وأدركت حينها ما كان يحدث".

وأكّد مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال مؤتمر صحفي أن إطلاق النار الذي استهدف المرشح الجمهوري دونالد ترامب السبت كان محاولة اغتيال.

الولايات المتحدةترامب

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