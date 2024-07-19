تصاعدت وتيرة الاحتجاجات الطلابية في بنغلادش ضد قوانين التوظيف في القطاع العام، فيما ارتفعت حصيلة القتلى إلى 39 على الأقل مع فرض حجب "شبه كامل" على خدمة الإنترنت وفق مراقبين، بحسب فرنس برس.

وأضرم طلاب بنغلادشيون النار في مقر التلفزيون الرسمي الخميس مع تصاعد التظاهرات، وأطلقت الشرطة الرصاص المطاطي على مئات المتظاهرين الذين أجبروا شرطة مكافحة الشغب على التراجع والاحتماء في مقر تلفزيون "بي تي في" الرسمي في العاصمة دكا.

وألقت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة كلمة عبر التلفزيون الرسمي توجهت فيها إلى الأمة في مسعى منها لتهدئة المواجهات.

وقالت المتظاهرة بيديشا ريمجيم (18 عاما) "مطلبنا الأول هو أن تعتذر رئيسة الوزراء لنا".

وأضافت "ثانيا، يجب ضمان العدالة لإخواننا القتلى".

وانقطعت شبكة الإنترنت على نطاق واسع، ولم تكن مواقع إلكترونية وصحف بينها "دكا تريبيون" و"ديلي ستار" متاحة مساءً.

وقال موقع "نت بلوكس" لمراقبة انقطاع خدمة الإنترنت إن بنغلادش تشهد انقطاعا "شبه كامل" للإنترنت، ونشر رسما بيانيا على الإنترنت يظهر انخفاض الاتصال في وقت متأخر الخميس من نحو 90 إلى نحو 10 في المئة.

وأضاف أن الانقطاع الأخير "يأتي في أعقاب جهود سابقة لخنق وسائل التواصل الاجتماعي"، وهي أدوات الاتصال الرئيسية لمنظمي الاحتجاج.

وقال وزير الدولة للاتصالات زنيد أحمد بالك لوكالة فرانس برس إن الحكومة أمرت بقطع الشبكة. وأضاف للصحافيين في وقت سابق أن وسائل التواصل "اُسْتُخْدِمَت كسلاح لنشر الشائعات والأكاذيب والمعلومات المضللة"، ما أجبر الحكومة على تقييد الوصول إليها.

وطالبت تظاهرات شبه يومية هذا الشهر بإنهاء نظام الحصص الذي يخصص أكثر من نصف وظائف الخدمة المدنية لمجموعات محددة، بينها أولاد المحاربين القدامى الذين شاركوا في حرب التحرير ضد باكستان عام 1971.

ويقول منتقدون إن هذه القوانين تصب في مصلحة أولاد المؤيدين للشيخة حسينة البالغة 76 عاما، وتحكم البلاد منذ عام 2009 وفازت بانتخاباتها الرابعة تواليا في كانون الثاني/يناير في غياب أي معارضة حقيقية.

وأمرت حكومة حسينة بإغلاق المدارس والجامعات حتى إشعار آخر، بينما كثفت الشرطة جهودها لاستعادة النظام.

وتتهم جماعات حقوق الإنسان حكومتها بالهيمنة على مؤسسات الدولة والقضاء على المعارضة، بما في ذلك عبر القتل خارج نطاق القضاء لنشطاء المعارضة.

وقال مبشر حسن، الخبير في شؤون بنغلادش بجامعة أوسلو بالنروج، إن الاحتجاجات أصبحت تعبيرا أوسع عن السخط على حكم الشيخة حسينة الاستبدادي.

وأضاف"أنهم يحتجون على الطبيعة القمعية للدولة".

وتابع أن "المحتجين يشككون في قيادة الشيخة حسينة، ويتهمونها بالتشبث بالسلطة بالقوة"، مشيرا إلى أن "الطلاب في الواقع يصفونها بالديكتاتورة".