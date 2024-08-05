كشف عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أبو الفضل ظهره وند، عن "وجود شبكة لدى جهاز الموساد الإسرائيلي تعمل داخل إيران، وتحديداً في العاصمة طهران".

وأشار النائب المتشدد ظهره وند، لـ"إرم نيوز"، إلى "إمكانية تورط عناصر أمنية باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في محل إقامته شمالي طهران".

وأضاف: "الإسرائيليون لديهم شبكة نفوذ داخل طهران وإيران، وتتعاون معهم عناصر شريرة عرّفوا عن أنفسهم ضمن شبكة الموساد".

وبين "أنه كان ينبغي مراعاة مستوى أكثر دقة ومعقولة من الحماية لدى المسؤولين والضيوف الذين يقصدون زيارة إيران، كما يقال، كان طائرًا صغيرًا يحمل صاروخًا تم إطلاقه على غرفة هنية، فهذا يعني وجود عناصر داخل إيران تعمل وتزود الموساد بمعلومات دقيقة".

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وأشار النائب الإيراني إلى أنه "قبل أن نرغب في الاهتمام بكيفية تنفيذ هذا الإجراء، وهي مهمة ليست معقدة، يجب أن نلاحظ أن هذا حدث في العاصمة في وضع كان لدينا فيه نشاط دولي وهو تنصيب الرئيس مسعود بزشكيان".

وتابع: "حدث ذلك في إحدى المدن الكبرى، فهذا يظهر أن الأمريكيين والإسرائيليين لا يخضعون لأي قانون ويتصرفون خارج نطاقه ولديهم عناصر بشرية على الأرض".

وتضاربت الروايات والتصريحات الصادرة من إيران حول الطريقة التي تمكنت فيها إسرائيل من تحديد مكان وجود هنية، وكيفية اغتياله، وحصولها على معلومات دقيقة بهذا الشأن.