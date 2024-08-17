قال المحامي وينيات تشارتمونتري، اليوم السبت، إن موكله رئيس وزراء تايلاند السابق تاكسين شيناواترا، مشمول بعفو ملكي عن سجناء، وإطلاق سراحه المشروط سينتهي غدًا الأحد.

وكان من المقرر أن ينقضي الإفراج المشروط عن تاكسين في نهاية هذا الشهر، ويأتي إنهاؤه مبكرًا في إطار عفو ملكي عام عن سجناء؛ بسبب حسن السلوك بمناسبة ذكرى يوم ميلاد الملك ماها فاجيرالونكورن الشهر الماضي، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

وتولت بايتونغتارن ابنة شيناواترا، وتبلغ 37 عامًا، رئاسة الحكومة في تايلاند بعد أن انتخبها المشرعون التايلانديون، الجمعة، لتولي المنصب، ما يجعلها ثالث شخصية من هذه العائلة النافذة في تايلاند توليًا للمنصب.

وكان والد بايتونغتارن شيناواترا وعمتها قد توليا رئاسة الوزراء في السابق، وقد أصبحت ثاني امرأة تتولى هذا المنصب بعد عمتها.