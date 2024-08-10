أعلنت الوكالة النووية الروسية السبت، أنّ الهجوم عبر الحدود الذي شنّته أوكرانيا "شكّل تهديدًا مباشرًا" لمحطّة للطاقة النووية، تقع على بعد أقل من 50 كيلومترًا من منطقة القتال.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن "روساتوم" قولها، إنّ "تصرّفات الجيش الأوكراني تشكّل تهديدًا مباشرًا" لمحطّة كورسك للطاقة النووية في غرب روسيا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا".

مضيفة أنّه "في الوقت الحالي، هناك خطر حقيقي من وقوع ضربات واستفزازات من جانب الجيش الأوكراني".

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وناقشت شركة روس آتوم الروسية المتخصصة في الطاقة النووية، الوضع في محطة نووية بمنطقة كورسك مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في أعقاب توغل أوكراني في المنطقة.

وقال أليكسي ليخاتشوف رئيس روس آتوم في اتصال هاتفي مع رافائيل جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن التوغل الأوكراني "شكل تهديدًا مباشرًا ليس فقط لمحطة كورسك للطاقة النووية، ولكن لقطاع الطاقة النووية الدولي ككل".

وأمس الجمعة، دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الحذر، في وقت تستمر المعارك على مقربة من المحطة النووية الروسية في منطقة كورسك التي تتعرض لهجوم واسع شنته القوات الأوكرانية قبل ثلاثة أيام.

وقال المدير العام للوكالة رافاييل غروسي في بيان "في المرحلة الراهنة، أدعو جميع الأطراف إلى التزام أقصى قدر من ضبط النفس لتجنب حادث نووي قد تكون له تداعيات إشعاعية خطيرة، بحسب "فرانس برس".