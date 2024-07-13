مطالبات بإقالة غالانت تثير التكهنات حول تخطيط نتنياهو لعزله

تساءلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم السبت، عن المطالبات بإقالة وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، وإن كان رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، يقف خلفها.

وقالت الصحيفة إن وزراء إسرائيليين وأعضاء كنيست وجهوا، خلال الأيام الماضية، انتقادات شديدة لغالانت وطالبوا بإقالته، لكن التوقيت الذي خرجت فيه هذه الانتقادات تثير التساؤل عما إذا كانت هذه خطة مُدبرة من نتنياهو لعزل غالانت من منصبه.

وأوضحت الصحيفة أن المزيد والمزيد من أعضاء الكنيست في حزب "الليكود"، من المؤيدين لرئيس الوزراء الإسرائيلي، زادوا انتقاداتهم ضد غالانت خلال الأيام الأخيرة، وطالبوا بإقالته، وسط شكوك بأن هذه خطوة استباقية تندرج في إطار نية أوسع لدى نتنياهو، لدراسة إمكانية إقالة غالانت من منصبه في ظل تفاقم الخلافات بين الطرفين.

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ويرى مسؤولون داخل حزب "الليكود" أن الدعوات المتزايدة ضد غالانت في الوقت الراهن لا تأتي من فراغ، بل هي جزء من محاولات أعضاء مكتب نتنياهو لدراسة إمكانية إقالة غالانت من منصبه، بينما ينفي مكتب رئيس الوزراء هذه التقارير، بحسب الصحيفة.

ويقول مسؤولون إن رئيس الوزراء يفكر في تعيين وزير الزراعة، آفي ديختر، في هذا المنصب.