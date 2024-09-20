هولندا.. مهاجم يطعن شخصاً "حتى الموت" ويجرح آخر

طعن مهاجم شخصا بسكين حتى الموت وأصاب آخر بجروح خطيرة في مدينة روتردام الهولندية، الخميس، وفقا لما أعلنته الشرطة المحلية.

وبحسب "فرانس برس"، ألقت الشرطة القبض على المشتبه به الذي أصيب أيضا بجروح خطيرة ونقلته إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ونقلت هيئة الإذاعة العامة الهولندية "نوس" عن شهود عيان أن المشتبه به صاح "الله أكبر" أثناء تنفيذ اعتدائه.

ودعت الشرطة الشهود إلى التقدم للإدلاء بشهاداتهم، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية.

وقال مدرب رياضي كان يعمل بالقرب من جسر إيراسموس حيث وقعت عملية الطعن لـ "نوس" إنه تدخل وتمكن من التغلب على المهاجم.

وأضاف "رأيت رجلا يحمل سكينين طويلتين وهو يطعن شابا. تمكنت في النهاية من إبعادهما عن بعضهما البعض".