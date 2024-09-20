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قديروف يتهم ماسك بتعطيل سيارته "تسلا".. والأخير يكذّبه

قديروف يتهم ماسك بتعطيل سيارته "تسلا".. والأخير يكذّبه
رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسكالمصدر: غيتي
إرم نيوز
إرم نيوز
20 سبتمبر 2024، 6:43 ص

تأزمت العلاقة بين زعيم الشيشان رمضان قديروف، ورجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، بعد أن اتهم الأخير بتعطيل سيارة تسلا، سبق وزعم أنه تلقاها هدية منه قبل شهر من الآن، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

وكان زعيم الشيشان قديروف قد قدم شكره لماسك، واصفًا إياه بأنه "أعظم عبقري في العصر الحديث" ودعاه إلى زيارة الشيشان، خلال ظهوره في مقطع فيديو وثّق من خلاله قيادته سيارة "تسلا" (سايبر ترك) مزودة بمدفع رشاش، كاشفًا عن خططه لإرسالها إلى أوكرانيا. 

لكن ما لبث أن هاجم قديروف، ماسك، واتهمه بتعطيل السيارة، ما دفع رجل الأعمال الأمريكي لكتابة تدوينة عبر منصة "إكس" ينفي من خلالها إهداءه سيارة للزعيم الشيشاني، واصفًا ما قاله بأنه "كذبة".

وقال قديروف في منشور على "تيليغرام": "أخيرًا، عطّل ماسك مركبة (تسلا سايبرترك) عن بعد. ليس من الجيد أن يتصرف إيلون ماسك بهذه الطريقة. هو يقدم هدايا باهظة الثمن (...) ثم يعطّلها عن بعد".

وسبق أن ادّعى قديروف أن السيارة التي تسلمها من ماسك، استُخدمت في مسرح العمليات العسكرية، وأرسلت إلى أوكرانيا حيث "قدّمت أداءً ممتازًا". 

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