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نتائج أولية.. فوز حزب "العمال" بالأغلبية المطلقة في البرلمان البريطاني

نتائج أولية.. فوز حزب "العمال" بالأغلبية المطلقة في البرلمان البريطاني
أعضاء حزب العمال يحتفلون بالنصرالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
05 يوليو 2024، 4:15 ص

كشفت النتائج الأولية التي أعلن عنها، اليوم الجمعة، عن فوز حزب "العمال" البريطاني بالأغلبية المطلقة في البرلمان البريطاني.

قالت قناة "آي.تي.في"، اليوم الجمعة، إن حزب "العمال" المعارض في بريطانيا فاز بما يصل إلى 326 مقعداً في الانتخابات البرلمانية.

ويعني ذلك أن حزب "العمال" يتمتع الآن بالأغلبية في مجلس العموم المؤلف من 650 مقعداً، بحسب "رويترز".

وتعهد كير ستارمر رئيس وزراء بريطانيا المقبل بإحداث "تجدد وطني" في المملكة المتحدة بعد فوز حزب "العمال" الساحق.

وقال ستارمر في خطاب النصر في لندن، بعدما ضمن حزبه الغالبية المطلقة في البرلمان: "اليوم نبدأ فصلاً جديداً، نبدأ مهمة التغيير، مهمة التجدد الوطني ونباشر إعادة بناء بلدنا".

بريطانياحزب العمالانتخابات

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