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الجيش الروسي يستهدف معدات وأفرادا للقوات الأوكرانية متجهة نحو كورسك
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الدفاع الروسية تعترض 5 مسيّرات أوكرانية فوق البحر الأسود

الدفاع الروسية تعترض 5 مسيّرات أوكرانية فوق البحر الأسود
جندي أوكراني يطلق طائرة مسيرةالمصدر: رويترز
وكالات
وكالات
16 أغسطس 2024، 6:03 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، اعترضت ودمرت 5 مسيّرات أوكرانية فوق البحر الأسود، وزورقين مسيرين كانا متجهين نحو شبه جزيرة القرم.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن الوزارة أن "نظام كييف حاول تنفيذ هجوم باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية".

وأضافت أن "الأسلحة النارية في البحر الأسود دمرت زورقين مسيّرين كانا متجهين نحو شبه جزيرة القرم".

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيّرة والصواريخ.

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