روسيا تصدر مذكرة توقيف بحق المعارضة يوليا نافالنايا

أصدرت روسيا، الثلاثاء، مذكرة توقيف بحق المعارضة يوليا نافالنايا، أرملة أليكسي نافالني، التي تقيم في المنفى.

واتهمت روسيا يوليا، التي توفي زوجها أليكسي نافالني في السجن، في شباط/ فبراير الماضي، بالانتماء إلى "جماعة متطرفة"، وفق "فرانس برس".

وقالت محكمة "باسماني" في موسكو، عبر تلغرام، إن نافالنايا تهربت من التحقيقات؛ ما أدى إلى إدراجها ضمن قائمة المطلوبين، وإصدار أمر بوضعها في الحبس الاحترازي غيابيًّا.

ونددت نافالنايا بالقرار عبر حسابها بمنصة "إكس"، واصفة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "قاتل ومجرم حرب مكانه في السجن".

وكانت المعارضة الروسية تعهدت بمواصلة نضال زوجها المعارض الأبرز لبوتين، داعية أنصاره إلى عدم فقدان الأمل.

ونددت يوليانا باستمرار بالسلطات الروسية ومصير المعارضين.

ألمانيا، حيث تقيم نافالنايا، اعتبرت مذكرة التوقيف مخالفة للديمقراطية، إذ صرح المستشار أولاف شولتس بأنها "مذكرة توقيف ضد رغبة الحرية والديمقراطية".

وكانت روسيا صنَّفت منظمات نافالني كـ"متطرفة"، وحظرتها في عام 2021، مع الحكم على عدد من معاونيه بالسجن.

وسخر ليونيد فولكوف، أحد معاوني نافالني المقيم في المنفى، من قرار القضاء الروسي، ووصفه بأنه "اعتراف جميل بتصميم يوليا على مواصلة نضال أليكسي".

وتشهد روسيا قمعًا شديدًا ضد المعارضين؛ ما أدى إلى سجن أو نفي العديد منهم. كما أوقف آلاف المواطنين لمشاركتهم في احتجاجات أو انتقادهم للهجوم على أوكرانيا، وحكم عليهم بعقوبات قاسية.