لقي 17 شخصاً على الأقل مصرعهم فيما أصيب 34 آخرون بجروح جراء انقلاب حافلة ركاب كبيرة في مديرية خانجان بولاية بغلان شمال أفغانستان.

ونقلت وكالة "بجواك" الأفغانية الرسمية، عن مصادر محلية إن الحادث وقع صباح اليوم الثلاثاء في منطقة تاختا سانغ بمديرية خانجان التابعة لولاية بغلان.

وبحسب المصادر، فإن الحافلة كانت متجهة من العاصمة الأفغانية كابول إلى ولاية بغلان، وقد انحرفت عن الطريق وانقلب؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات.

وقال مسؤول في وزارة الإعلام والثقافة في ولاية بغلان مصطفى هاشمي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن القتلى هم 12 رجلًا وامرأتان و3 أطفال.

وفي مارس الماضي قُتل 21 شخصًا، وأُصيب 38 آخرون في اصطدام بين حافلة ودراجة نارية وشاحنة صهريج في جنوب أفغانستان.