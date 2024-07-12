شبح عودة ترامب يثير "رعب" أوروبا من انهيار الناتو

في حين كان الرئيس الأمريكي جو بايدن يستقبل بحفاوة ضيوفه زعماء الناتو في واشنطن، ويلتقط الصور التذكارية معهم ويستمر بمجاملتهم، كان الرئيس السابق دونالد ترامب، على الجانب الآخر في فلوريدا، يندد بالتحالف، مؤكدا موقفه الراسخ من عدم جدواه.



وبعد ساعتين فقط من انتهاء بايدن من كلمته في قمة الناتو، صعد ترامب إلى المنصة في فعالية انتخابية في دورال بولاية فلوريدا، وهاجم التحالف.



وذكّر ترامب أنصاره "المهللين" كيف وبخ الحلفاء عندما كان رئيسا، واتهمهم بالتقاعس.



وقال ترامب: "لم أكن أعرف قبل ذلك ما هو الناتو، لكن لم يستغرق الأمر مني وقتًا طويلاً لأدركه، حوالي دقيقتين. وأول شيء أدركته هو أنهم لم يكونوا يدفعون، كنا ندفع، كنا ندفع بالكامل تقريبًا لحلف شمال الأطلسي، وقلت إن هذا غير عادل".



وأضاف ترامب أنه بصفته رئيسا، حذر نظراءه في حلف شمال الأطلسي من أنه لن يدافع عنهم إذا لم يزيدوا إنفاقهم العسكري.



وكشف ترامب عن حديث أجراه وقتها مع رئيس لم تحقق بلاده هدف الإنفاق في الحلف، حيث وجه الأخير السؤال "هل ستحموننا؟"، ليجيب ترامب: " لا، لن أحميكم من روسيا".



ويثير صعود ترامب المتوقع لسدة الرئاسة الأمريكية مخاوف حلف الناتو من لجوئه إلى إلغاء التزامات واشنطن الدفاعية المتبادلة بموجب المادة الخامسة من معاهدة الناتو.



وبحسب بيتر بيكر، المحلل السياسي في نيويورك تايمز، اقترب ترامب خلال فترة ولايته في البيت الأبيض أكثر من مرة من سحب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي بالكامل، لكن مستشاريه أقنعوه بالتراجع عن ذلك، ولكن إذا انتخب مرة أخرى، فلن يكون لديه المستشارون أنفسهم من حوله، وقد لا يحتاج حتى إلى الانسحاب رسميا لتفكيك التحالف بشكل فعال؛ لأن المادة الخامسة لن تعد بعد الآن غير قابلة للخرق.



ويرى مسؤولون أوروبيون أن بايدن ساهم إلى حد بعيد في تفعيل حلف الناتو، وتوحيد صفوفه بالتزامن مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، وإثبات التحالف نجاعته في مواجهة روسيا، ولكنهم باتوا اليوم متخوفين من عودة ترامب وما قد تحمله من تفكك للحلف، وربما انسحاب الولايات المتحدة بشكل كامل منه.



واختزل مايكل ماكفول، مدير معهد فريمان سبوجلي للدراسات الدولية بجامعة ستانفورد والسفير الأمريكي السابق لدى روسيا، وصف مخاوف زعماء الناتو بالقول لصحيفة نيويورك تايمز: "لا يمكنك أن تمضي خمس دقائق في محادثة لا تتناول مستقبل من سيكون الرئيس القادم. هناك الكثير من القلق في الوقت الحالي داخل حلف شمال الأطلسي بشأن ما سيحدث إذا أعيد انتخاب دونالد ترامب".