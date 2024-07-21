أثار إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن الانسحاب من انتخابات الرئاسة 2024، تساؤولات حول كيف سيدخل الحزب الديمقراطي السباق الرئاسي، المقرر إجراؤه في الـ5 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المُقبل.

ورجحت الـ"CNN"، أن تكون عملية استبدال الحزب الديمقراطي لبايدن، الذي انسحب من السباق الرئاسي قبل المؤتمر الديمقراطي، المقرر في أواخر شهر آب/أغسطس المُقبل، "فوضوية إلى حد ما".

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ونقلت الشبكة عن بروفيسور السياسة في جامعة فرجينيا، لاري ساباتو: قوله "لقد انتهت الانتخابات التمهيدية، وانتهت المؤتمرات الحزبية، لا يمكنك إعادة الانتخابات التمهيدية أو المؤتمرات الحزبية، لا يمكنك انتخاب مندوبين جدد".

وأشارت إلى أنه من الممكن أن يحوّل قرار الانسحاب لبايدن، المؤتمر الديمقراطي، "إلى متاح للجميع أو على الأقل يجعله مليئاً بالطلبات التمهيدية".

وبينت أن أسماء البدلاء، حيثُ يمكن لنحو 3900 مندوب ديمقراطي من جميع أنحاء البلاد أن يقرروا من سيصوتون له كمرشح.

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ونوهت إلى أنه إذا فازت نائب الرئيس كامالا هاريس بالترشيح، فمن المفترض أنها ستكون قادرة على استخدام صندوق حملة بايدن لأن اسمها موجود في جميع الملفات، ولكن قد يضطر أي مرشح آخر إلى جمع أمواله الخاصة.

فيما يُرجح الخبراء أن تجتمع اللجنة الوطنية الديمقراطية وتختار المرشح الديمقراطي لمنصب الرئيس من تلقاء نفسها.