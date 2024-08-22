قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية شنت 53 هجوماً على مواقع في جبهة "بوكروفسك" شرق أوكرانيا، يوم الخميس.

يأتي ذلك في الوقت الذي تضغط فيه القيادة العسكرية الروسية من أجل السيطرة على البلدة الاستراتيجية، وفق "رويترز".

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، في بيان، إن الاستيلاء على "بوكروفسك" التي تقترب منها القوات الروسية بوتيرة مطردة لا يزال محوراً رئيسياً للجهود الروسية في أوكرانيا.

وفي مناطق أخرى في الشرق، هاجمت القوات الروسية مواقع أوكرانية بالقرب من تجمع "نيو-يورك" السكني.

وقالت روسيا في، وقت سابق، إنها سيطرت على التجمع السكني، لكنّ كييف لم تؤكد ذلك.

بالتوازي مع ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان لها، تحرير بلدة جديدة في "دونيتسك" وتحييد أكثر من 2000 مقاتل أوكراني خلال 24 ساعة.

وقالت إنها حررت بلدة "ميجيفويه" في "دونيتسك" فيما وصلت خسائر الجيش الأوكراني على مختلف المحاور إلى نحو 2125 جندياً خلال آخر 24 ساعة.