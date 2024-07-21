كشفت وثيقة داخلية عن خطة وضعها الملياردير الفرنسي بيير إدوارد ستيرين لصعود ائتلاف اليمين واليمين المتطرف إلى السلطة.

ووفق الوثيقة التي نشرت تفاصيلها صحيفة "لوموند" الفرنسية، تقوم خطة الملياردير الفرنسي على ضخ 150 مليون يورو وتدريب المرشحين، ضمن مشروع أطلق عليه اسم "بريكليس".

ويهدف "بريكليس" إلى مساعدة حزبي "التجمع الوطني" و"الحزب الجمهوري" على الصعود إلى السلطة، من خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة والانتخابات البلدية المرتقبة عام 2026

أسس الخطة

وأوضحت الصحيفة أن خطة ستيرين حددت الهوية الفرنسية والليبرالية كمعايير، والاشتراكية والهجرة كـ "أعداء معلنين" وحزبيْ "التجمع الوطني" و"الجمهوريين" كشركاء محددين.

وعلى مدار عام، ظل الملياردير المحافظ المنفي في بلجيكا، يدفع ببيادقه في عالم السياسة بمشروع تترأسه جمعية أُنْشِئَت في 7 يوليو 2023 تسمى "بريكليس".

وكشفت وثيقة داخلية لفرق بيير إدوارد ستيرين تفاصيل أهداف مشروعه السياسي والإيديولوجي، وتنص الوثيقة السرية، المؤرخة في خريف 2023، والتي حصلت عليها صحيفة "لو جورنال دو ديمونش" أيضًا، على استثمار 150 مليون يورو على مدى عشر سنوات "لتمكين الانتصار الأيديولوجي والانتخابي والسياسي" لليمين واليمين المتطرف.

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وأوضحت أن الخطة تأتي "تتويجًا لعملية بدأت منذ عدة سنوات على يد رجل الأعمال الكاثوليكي، الذي يحلم بتسهيل الوصول إلى سلطة الهوية والأفكار المعادية للإسلام، المدعومة من اليمين المتطرف، المرتبطة بالبرمجيات الليبرالية والمحافظة لليمين الفرنسي" وفق تعبيرها.

وتكشف الوثيقة المكونة من نحو 20 صفحة أيضًا عن التقدم المحرز في مشروع الارتباط مع التجمع الوطني، ويُنظر إلى مارين لوبان وجوردان بارديلا على أنهما الشخصيتان اللتان يتمتع فريق "بريكليس" بـ "تأثير حقيقي" عليهما فعلًا.

رجال لوبان

وتابعت أنّ "الرجل الثاني للملياردير الفرنسي، فرانسوا دورفي، الذي يرأس صندوقه الاستثماري "أوتيوم كابيتال"، هو في الواقع أحد الرجال الموثوقين لدى مارين لوبان، وكان أحد المحررين الثلاثة الرئيسيين لبرنامج جوردان بارديلا وحزبه التجمع الوطني الانتخابات التشريعية في 30 يونيو و7 يوليو.

وتشير الوثيقة أيضًا إلى "المساعدة الملموسة المقدمة إلى حزب التجمع الوطني في التحضير للانتخابات البلدية لعام 2026، بهدف فوز الحزب بـ 300 مدينة في هذه الانتخابات.

وكان من المقرر أن يقوم فريق من كل دائرة بتحديد المدن المستهدفة والمرشحين، تحت قيادة جيل بينيل، الذي كان المدير العام لحزب التجمع الوطني عندما أُعِدَّت الوثيقة، واستقال منذ ذلك الحين.

وأكدت "لوموند" أن مارين لوبان وحزبها لم يجيبا عن تساؤل بشأن علاقتهما بهذه الوثيقة، كما لم يردّ مؤسس جمعية "بريكليس" أرنو ريول على تساؤلات الصحيفة بهذا الخصوص.