رئيس "النواب" الأمريكي يلتقي زيلينسكي خلال قمة "الناتو"‎

يلتقي مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأمريكي، يوم الأربعاء، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في واشنطن.

ومن المتوقع أن يكون دعم أوكرانيا محور الاهتمام في القمة التي ستعقد في واشنطن هذا الأسبوع، وفق "رويترز".

وهناك مخاوف بشأن مستقبل الدعم الأمريكي لكييف في حالة فوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.

وقاد جونسون، في أبريل/ نيسان، جهود تخصيص حزمة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، والتي عارضها حلفاء الرئيس السابق ترامب في الكونغرس.

وأشار ترامب، المرشح الجمهوري للرئاسة، إلى أنه سيتحرك بسرعة لخفض المساعدات عن كييف إذا تم انتخابه.

وفي حين رفض ترامب في أبريل/ نيسان ممارسة الضغوط ضد تمرير حزمة المساعدات، فقد أثار ضجة في فبراير/ شباط عندما اقترح على الولايات المتحدة ألا تدافع عن دول حلف شمال الأطلسي، التي لا تفي بالتزاماتها بالمساهمة في دفاعها الوطني.

وذكرت "رويترز"، الشهر الماضي، أن اثنين من كبار مستشاري ترامب قدما له خطة لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا إذا فاز في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتتضمن الخطة إخبار أوكرانيا بأنها لن تحصل على المزيد من الأسلحة الأمريكية إلا إذا دخلت في محادثات سلام.