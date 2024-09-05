الكرملين: "لا شروط مسبقة" لمحادثات السلام مع أوكرانيا

نقلت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الخميس، عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله، إن روسيا لا ترى أي شروط مسبقة لإجراء محادثات سلام مع أوكرانيا في الوقت الحالي.

وقال بيسكوف أيضا إن السلطات الروسية لا تناقش إجراء تعبئة جديدة، حسبما ذكرت وكالة تاس للأنباء.

وفي وقت سابق كانت وزارة الخارجية الروسية حذرت، الغرب وأوكرانيا من أن موسكو سترد بشكل فوري ومؤلم للغاية، في حال شنت أوكرانيا هجمات بأسلحة بعيدة المدى على الأراضي الروسية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا إن الرد سيكون "مؤلما للغاية".

وقالت روسيا في الآونة الأخيرة إنها تستعد لإجراء تعديلات على السياسة التي تحدد ظروف استخدامها للأسلحة النووية، لكنها لم توضح تفاصيل التعديلات بعد.



