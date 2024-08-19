أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، أن "قوات كييف" سيطرت على أكثر من 1250 كلم مربعًا و92 بلدة في منطقة كورسك الروسية، التي تشهد هجومًا غير مسبوق منذ 6 أغسطس/آب.

وقال زيلينسكي، في خطاب أمام سفراء أوكرانيين، إن "المقاتلين الأوكرانيين يواصلون عملياتهم الدفاعية في منطقة كورسك، وحتى الآن، سيطرت قواتنا على أكثر من 1250 كلم مربعًا من أراضي كورسك و92 بلدة"، وفق وكالة "فرانس برس".

ودعا الرئيس الأوكراني حلفاءه الغربيين إلى السماح لكييف بقصف روسيا بواسطة أسلحة بعيدة المدى سبق أن تسلمتها؛ بهدف "وقف تقدم" الجيش الروسي في شرق أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في خطابه: "أوكرانيا لا تستطيع وقف تقدم الجيش الروسي على الجبهة إلا بقرار وحيد ننتظره من شركائنا، القرار بشأن القدرات بعيدة المدى".