بسبب العنصرية.. أول نائب من أصل أفريقي يغادر البرلمان الألماني

أعلن كارامبا ديابي أول نائب من أصل أفريقي في البرلمان الألماني عدم نيته الترشح للانتخابات الفدرالية المقررة العام المقبل.

جاء ذلك بعد أسابيع من كشفه عن تلقي رسائل كراهية، من بينها إساءات عنصرية وتهديدات بالقتل هو وموظفيه، بحسب "ذا غارديان".

وقال ديابي، الذي انضم للبرلمان الألماني عام 2013، إنه يريد قضاء المزيد من الوقت مع عائلته وإفساح المجال للسياسيين الأصغر سناً.

ولفت ديابي إلى أن الإهانات العنصرية والتهديدات بالقتل لم تكن الأسباب الرئيسية لقراره، بعد أن أكد مراراً وتكراراً أنه لن يخضع للتهديدات.

ويعتقد كثير من المراقبين أن تلك التهديدات والإهانات العنصرية لعبت دوراً في ذلك.

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وكان ديابي أول مواطن ألماني من أصول أفريقية يدخل البرلمان الألماني، إلى جانب زميل له من أصل سنغالي، في عام 2013.

وحصل ديابي، الذي ينتمي إلى "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" عن مدينة "هاله"، على الجنسية الألمانية عام 2001.

وشدد على أن النبرة في البرلمان الألماني أصبحت أكثر قسوة منذ عام 2017، إذ بدأ تدفق خطابات عدوانية من نواب حزب "البديل من أجل ألمانيا".

ولطالما ندد ديابي بمن يستخدمون أوصافاً مهينة بحقّه، مثل "القرد الأسود"، وقد تقدّم سابقاً بدعوى قضائية ضد "النازيين الجدد" الذي يقف وراء هذه الحملة.

وقال ديابي، الحاصل على درجة الدكتوراه في الكيمياء، في وقت سابق: "أصبحت التعليقات عدائية جداً" على مواقع التواصل الاجتماعي.