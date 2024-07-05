قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إن موسكو لا ترى أي رغبة من جانب حزب العمال البريطاني لإصلاح العلاقات مع روسيا، وإنها تواصل النظر إلى بريطانيا باعتبارها "دولة معادية".

جاءت تعليقات بيسكوف بعد فوز حزب العمال بأغلبية ساحقة في الانتخابات البرلمانية بعد 14 عاما من حكم المحافظين، بحسب "رويترز".

وسبق أن أشار الحزب إلى أنه سيواصل دعم أوكرانيا بالسلاح والمال في مواجهة روسيا.

واتخذت الحكومة البريطانية التي تزعمها المحافظون على مدار سنوات الحرب الروسية الأوكرانية، موقفًا شديد العداء من موسكو، اعتبر في بعض الأحيان الأكثر تطرفًا بين المواقف الأوروبية.

ووضع هذا الموقف لندن كثاني أكبر الداعمين العسكريين لأوكرانيا، بعد واشنطن.

ومنذ بدء الحرب في 22 فبراير/شباط من العام 2022، قدمت بريطانيا أكثر من 6 مليارات دولار لحكومة كييف، إلى جانب فرض عقوبات قوية على موسكو، وتقديم معلومات استخباراتية شكلت انعطافات مهمة في سير المعارك على الأرض.