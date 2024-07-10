وسط قلق حلفائه بعد الانتخابات.. ماذا يحمل ماكرون في جعبته إلى قمة الناتو؟

توجَّه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى واشنطن لحضور قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" احتفالاً بالذكرى الـ 75 لتأسيسه.

يأتي ذلك بعد أزمة الانتخابات التشريعية في فرنسا، وسعي ماكرون لتعيين رئيس حكومة جديد.

وبحسب صحيفة "ويست فرانس" الفرنسية، فإن حضور قمة الناتو فرصة لتأكيد مكانة ماكرون على الساحة الدولية، حيث يشعر شركاؤه بالقلق من إضعاف فرنسا.

ونقلت الصحيفة عن الباحثة السياسية في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية في برلين، كلوديا ميجور قولها إن "ما نتوقعه من إيمانويل ماكرون في واشنطن هو أن يُطمئن الحلفاء الآخرين".

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قلق الحلفاء

ووفق التقرير، فإنه إذا كانت المخاوف تركزت في الأساس على احتمال وصول اليمين المتطرف إلى السلطة، وهو ما كان من شأنه أن يشكك بموقف فرنسا بشأن أوكرانيا، والدفاع الأوروبي، ومنظمة حلف شمال الأطلسي، فإن عددًا من الأسئلة تظل قائمة في المشهد السياسي الجديد في فرنسا.

وتساءل: "هل من المرجح أن يؤدي دخول فرنسا، وهي لاعب رئيس في أوروبا، إلى اضطرابات سياسية وعرقلة عملها الدولي؟ فهل تظل قوة دافعة داخل الاتحاد الأوروبي، إلى جانب ألمانيا؟ ".

وذكرت ميجور أن "الخوف هو أن فرنسا غائبة، ومتمركزة حول نفسها، مما يؤدي إلى نتائج عكسية في لحظة دولية صعبة للغاية. هذه مشكلة بالنسبة لأوروبا، ولأجندة الإصلاح، ولأوكرانيا (...) كل شيء!".

وأضافت أن "المخاوف التي تضيف إلى سياق ثقيل بالفعل مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ضعفت بسبب الدعوات المُلحة من معسكره للخروج من السباق لإعادة انتخابه وشبح العودة المحتملة لدونالد ترامب و"عدم القدرة على التنبؤ".

برنامج ماكرون في الناتو

سيعقد إيمانويل ماكرون بعد الجلسات العامة في القمة، اجتماعات مع رئيسي الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، ورئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، وكذلك مع المستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيس الحكومة النيوزيلندية كريستوفر لوكسون.

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أوكرانيا لا تزال في قلب المناقشات

وحول هذه المسألة يقول الباحث السياسي في مركز الدراسات الشرقية في وارسو لوكاش ماسلانكا، إن "قمة الناتو ستكون فرصة لمعرفة ما يفكر فيه الآن، خاصة فيما يتعلق بتوسيع الناتو ليشمل أوكرانيا".

وأضاف ماسلانكا لـ"إرم نيوز": "لا تزال الدعوة للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، الذي يحتفل أيضًا بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسه هذا العام، غير ذات صلة، بسبب عدم التوصل إلى اتفاق من واشنطن وبرلين. لكن الفكرة تتلخص في تقديم "سلسلة من التدابير" التي تشكل "جسرًا نحو العضوية".

ومع ذلك، فإن هذه الرحلة إلى الولايات المتحدة تثير قلق أغلبية المسؤولين التنفيذيين الذين أعربوا عن شكوكهم في صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.

وقالت: "من الخطر، بل ومن الجنون، أن نتغيب بهذه الطريقة لمدة يومين، كان ينبغي عليه إلغاء هذه الرحلة".

كما نقلت الصحيفة عن أحد الوزراء، لم تسمه قوله: "المغادرة لفترة طويلة، والتكهن بأنه لن يحدث شيء في اليسار قبل عودته، هي مقامرة ولو كنت مكان اليسار، لنظّمت مظاهرة أمام الإليزيه بمجرد مغادرته".

كم أكد الوزير الدعم لماكرون، معتبرًا أن غيابه في هذه الأوقات العصيبة على الساحة الدولية كان سينظر إليه الحلفاء بشكل سيئ للغاية.