قرر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلغاء إجازته المقررة الأسبوع المقبل، في أعقاب أعمال الشغب التي شهدتها البلاد، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ستارمر كان يوم الجمعة قد دعا الشرطة إلى البقاء في "حالة تأهب قصوى" وسط مخاوف من حدوث المزيد من الاضطرابات.

وتم نشر 6000 من ضباط مكافحة الشغب في النقاط الساخنة المحتملة، في محاولة لمنع اندلاع المزيد من أعمال العنف.

وتعرض ستارمر لانتقادات، بينها ما جاءته من رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون، بسبب تعامله مع أعمال الشغب "اليمينية المتطرفة"، ونهجه تجاه الهجرة.

واتهم جونسون حكومة ستارمر بأنها "تصم آذانها" عن الاهتمامات العامة.

وقال جونسون إن رئيس الوزراء "لم يحدث أي فرق" بشأن الاضطرابات، متهما إياه بأنه لا يملك أي خطة لوقف الهجرة غير الشرعية.

وكانت أعمال الشغب اندلعت في بريطانيا بعد تداول معلومات مضللة عن المشتبه به المفترض في هجوم بسكين أدى إلى مقتل ثلاث فتيات في ساوثبورت.

وانتشرت شائعات أفادت بأن المهاجم طالب لجوء مسلم، قبل أن يتبين عدم صحتها.