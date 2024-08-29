موسكو: القوات الأوكرانية "تختطف مدنيين" في كورسك

اتهمت موسكو القوات الأوكرانية بأنها تختطف المدنيين الروس في مقاطعة كورسك.

وقال سفير المهمات الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، روديون ميروشنيك، إن لدى موسكو معلومات تفيد بأن عناصر من الجيش الأوكراني يقومون باختطاف المدنيين الروس في المقاطعة.

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وأضاف المسؤول الروسي لوكالة "سبوتنيك" أن لدى بلاده "أدلة تفيد بأن مسلحين تابعين للجيش الأوكراني يقومون بأعمال سرقة للمنازل والممتلكات العامة وهناك عمليات اختطاف للمدنيين إلى جهات مجهولة".

وقال إنه "في كثير من الأحيان يتم فقدان الاتصال بهم بعد عملية الاختطاف".

وأكد ميروشنيك أن وزارة الدفاع الروسية ومفوضة حقوق الإنسان، تاتيانا موسكالكوفا، تتعامل مع هذا الموضوع في الوقت الراهن، مضيفا: "هناك قوائم أولية، لكنها، للأسف، ليست نهائية للأشخاص الذين تم اختطفهم على يد مسلحين أوكرانيين، والذين لا يزال مصيرهم مجهولا، ولدينا معلومات مجزأة على شكل فيديوهات وصور وشهادات للأشخاص الذين رأوا ذلك".