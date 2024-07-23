اعتبر البرلماني الفرنسي من حزب "فرنسا الأبية"، توماس بورتس، أن الرياضيين الإسرائيليين غير مرحب بهم في الألعاب الأولمبية في باريس، منتقداً مشاركة الوفد الإسرائيلي في أولمبياد باريس.

وقبل أيام قليلة من حفل الافتتاح، تحدث النائب عن حزب "فرنسا الأبية"، توماس بورتس، خلال مسيرة لدعم الشعب الفلسطيني في باريس، وأمام الحشد، أدان المسؤول مشاركة الوفد الإسرائيلي في الأولمبياد: "إن الرياضيين الإسرائيليين غير مرحب بهم في الألعاب الأولمبية".

وأضاف توماس بورتس: "نحن على بعد أيام قليلة من حدث عالمي سيقام في باريس، وهو الألعاب الأولمبية. وأنا هنا لأقول لا، إن الوفد الإسرائيلي غير مرحب به في باريس، الرياضيون الإسرائيليون غير مرحب بهم في الألعاب الأولمبية في باريس".

وتابع وسط حالة تصفيق: "علينا أن نستخدم هذا الموعد النهائي، والوسائل كلها التي لدينا لخلق التعبئة".

ومنذ ذلك الحين، تمت مشاركة المقطع المصور مرات عديدة على شبكات التواصل الاجتماعي، ما أثار سخطًا في المجتمع اليهودي، في المقابل، أدان رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا، يوناتان عرفي، هذه التصريحات.

معايير مزدوجة

وفي اتصال مع صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أكد نائب الدائرة الثالثة في "سين سان دوني" أنه يدافع عن موقفه الواضح والثابت".

وأوضح أن الدبلوماسية الفرنسية يجب أن تمارس الضغط على اللجنة الأولمبية الدولية، حتى لا يتم قبول العلم الإسرائيلي والنشيد الوطني خلال هذه الألعاب الأولمبية كما هو الحال بالنسبة لروسيا.

وكانت فرنسا استبعدت تمثيل بعض الدول في أولمبياد باريس، إذ منعت اللجنة الأولمبية الدولية بشكل متكرر الدول من المشاركة في الألعاب الأولمبية لدورها في الحروب والجرائم ضد الإنسانية.

كما جرى استبعاد جنوب أفريقيا من الألعاب الأولمبية لمدة 30 عامًا، بين عامي 1962 و1992، كرد فعل على سياسة الفصل العنصري التي تنتهجها.

ودافع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون عن استبعاد روسيا من أولمبياد باريس، التي أجرت عملية عسكرية في أوكرانيا، في حين أُبْقِي على رياضيين يمثلون إسرائيل.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن النائب موقفه في منشور على منصة "إكس"، مطالبًا بألا يرفرف العلم الإسرائيلي "في الملاعب والساحات الأولمبية"، مؤكدا بأن "على الرياضيين الإسرائيليين المشاركة، كأفراد، بالزي الأبيض، تحت العلم والنشيد الأولمبي".

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ومن جانبه، قال مصدر دبلوماسي، إن "اليقظة تظل ضرورية لضمان سلامة الرياضيين"، بحسب صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية.

وأضاف: "منذ عدة أشهر كان هناك تعاون قوي للغاية بين السلطات الفرنسية والإسرائيلية لحماية الوفد الإسرائيلي"، مشيرا إلى أن الوفد سيشارك في الأولمبياد مثل باقي الفرق".

وفي إشارة إلى مناخ متوتر، يبدو أن الوفد الإسرائيلي وصل الأسبوع الماضي على نحو سري إلى القرية الأولمبية، وقال أحد الموظفين لصحيفة "لو باريزيان": "أنت في عداد المفقودين إذا أردت أن تعرف من هم".

وأعلنت إسرائيل، الأحد، حضور رئيسها يتسحاق هرتسوغ، الجمعة المقبل، حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية، وسيشارك أيضًا في إحياء ذكرى مرور 52 عامًا على الهجوم على الرياضيين الإسرائيليين خلال دورة الألعاب الأولمبية في ميونيخ عام 1972.