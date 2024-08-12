قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير "يحرضان على ارتكاب جرائم حرب".

ودعا بوريل عبر تغريدة على منصة إكس، مساء أمس الأحد، إلى فرض عقوبات عليهما، بسبب دعوة بن غفير لقطع الوقود والمساعدات عن المدنيين في قطاع غزة.

وقال بوريل "بينما يضغط العالم لوقف إطلاق النار في غزة، يدعو الوزير بن غفير إلى قطع الوقود والمساعدات عن المدنيين".

وأضاف "تصريحات سموتريتش الشريرة، تعتبر تحريضًا على ارتكاب جرائم حرب. يجب أن تكون العقوبات على أجندة الاتحاد الأوروبي".

ودعا المسؤول الأوروبي الحكومة الإسرائيلية إلى الانخراط بحسن نية في المفاوضات التي تسيرها الولايات المتحدة وقطر ومصر من أجل وقف فوري لإطلاق النار.