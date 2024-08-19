انتقدت زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي ماريان لوبان، دعوة المرشحة اليسارية لتولي منصب رئاسة الوزراء، لوسي كاستيتس، إلى مشاورات 23 أغسطس/آب في الإليزيه لاختيار رئيس الحكومة الفرنسي الجديد.

وتساءلت ماريان لوبان، التي تتزعم حزب التجمع الوطني للنواب، قائلة :"بأي صفة تتم دعوتها"، ردا على اعتزام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إطلاق مشاورات مع القوى السياسية المختلفة لمحاولة تشكيل حكومة جديدة، بحضور كاستيتس، بحسب صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية.

ودعا ماكرون مرشحة الجبهة الشعبية الجديدة لليسار لمنصب رئيس الوزراء، ضمن وفد الائتلاف اليساري، لمشاورة قادة جميع القوى السياسية الممثلة في البرلمان لتشكيل الحكومة.

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وقالت لوبان: "إن كاستيتس ليست نائبة في البرلمان، أو زعيمة حزب، ولا رئيسة جماعة برلمانية، ويتم فرضها من قبل تحالف الأقلية من ائتلاف اليسار".

ووصفت الدعوة بأنها "ترقى إلى الاستيلاء على السلطة".

ولوحت لوبان أخيراً بأن حزبها سيقدم مقترحا لسحب الثقة من الحكومة المقبلة، إذا ضمت أعضاء من حركة "فرنسا الأبية" أو حزب "البيئة"، وهو الموقف الذي يشاركها فيه أعضاء في صفوف المعسكر الرئاسي.

وذكرت صحيفة "لوباريزيان"الفرنسية أن ائتلاف اليسار الذي يشكل الكتلة الأولى في البرلمان، ولكن بعيدًا عن الأغلبية المطلقة بـ 193 نائبًا، لا يزال يطالب بمنصب رئاسة الحكومة، كما أعلن اعتزامه التوجه بشكل موحد مع مرشحه إلى الإليزيه يوم الجمعة في يوم المشاورات هذا.

ووفقاً للصحيفة الفرنسية، فإن أحد عناصر اليسار هدد ماكرون بعزله، في حال عدم امتثاله لرغبتهم في تعيين كاستيتس.

ولفتت "لوباريزيان" إلى أن ماكرون كان يماطل منذ يوليو/تموز في تسمية رئيس الوزراء المقبل، ويبدو أنه يستبعد فرضية كاستيتس.