طالب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أوكرانيا بالجلوس على طاولة المفاوضات، محذرا إياها من استمرار التصعيد مع روسيا، كي تتجنب استخدام السلاح النووي ضدها.

وقال لوكاشينكو في مقابلة مع قناة روسيا التلفزيونية، إن التصعيد من جانب أوكرانيا يستفز روسيا لاتخاذ إجراءات جوابية مماثلة، بينها استخدام السلاح النووي.

وأشار الرئيس البيلاروسي إلى ضرورة البدء بمفاوضات السلام بشأن أوكرانيا، بما تم تحقيقه في إسطنبول.

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وفيما يتعلق بهجوم "كورسك"، بين لوكاشينكو أن القوات الروسية "ستدمر الجيش الأوكراني".

وخلال المقابلة أوضح الرئيس البيلاروسي أن بلاده وروسيا "تدركان جيدا من أي منطقة في الغرب قد تتعرض دولة الاتحاد لأي هجوم"، وأن "الغرب قد يرسل وحداته العسكرية إلى أوكرانيا".

وأكد أن موسكو ومينسك وضعتا خطة الدفاع عن دولة الاتحاد على الحدود الغربية، وهذه الخطة قد تتحول من دفاعية إلى هجومية.

وهدد بأن صواريخ "إسكندر" البيلاروسية قادرة على حمل رؤوس نووية، مشددا على أن "حدودنا محصنة أكثر من أي وقت مضى وقوات كييف لن تتمكن من اجتياز حدود بيلاروس إلا عبر خسائر فادحة".