يبدأ آلاف المندوبين الديمقراطيين الإدلاء بأصواتهم، اليوم الخميس، لتعيين نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس رسمياً مرشحة الحزب لخوض السباق إلى البيت الأبيض في مواجهة الرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك عبر التصويت إلكترونيا، في مؤشر إضافي إلى الطابع غير الاعتيادي للحملة هذه السنة.

وتجري مناصب الترشيح الرسمي عادة حضوريا خلال مؤتمر عام يعقده الحزب هذه السنة في شيكاغو من 19 إلى 22 آب/أغسطس.

لكن مع تحديد ولاية أوهايو مهلة تنتهي الأربعاء المقبل ليعلن الحزبان الديمقراطي والجمهوري اسمي مرشحيهما للبيت الأبيض، قرر الديمقراطيون استباق موعد المؤتمر ومباشرة التصويت إلكترونيا، في إجراء نادر، لكن سبق وتم اعتماده عام 2020 في ظل تفشي وباء كوفيد.

وينتهي التصويت عصر الاثنين.

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وبعدما أيد بايدن ترشيح نائبته عند إعلان انسحابه، نجحت هاريس (59 عاما) في فرض نفسها بسرعة كالبديل الوحيد الممكن، حاصدة دعما واسعا بين مسؤولي الحزب ومحققة نسب تأييد أعلى من الرئيس في استطلاعات الرأي.

وأثار تقدم هاريس لترشيح الحزب تعبئة قوية في صفوف الديمقراطيين انعكست في حملة جمع التبرعات التي شهدت تدفق مبالغ طائلة.

وانتقل السباق لنيل ترشيح الحزب من انتخابات تمهيدية مفتوحة إلى تعيين مرتقب؛ ما بدد المخاوف من حرب داخلية تخوّف منها البعض بعد إعلان قرار بايدن.