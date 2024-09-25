الرئيس الفرنسي "يحذر" نظيره الإيراني من دعم روسيا

حذّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نظيره الإيراني مسعود بزشكيان من تقديم دعم عسكري لروسيا، وذلك بعد أن اتّهمت دول غربية الجمهورية الإسلامية بتزويد روسيا بصواريخ.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان، إنّه خلال الاجتماع، الذي عُقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة حذر ماكرون الرئيس الإيراني من استمرار الجمهورية الإسلامية في دعم حرب روسيا العدوانية في أوكرانيا، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس".

وطالب ماكرون نظيره الإيراني بزشكيان بأن تستخدم طهران نفوذها لإرساء "تهدئة عامة" في الشرق الأوسط.

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وعمد ماكرون، وفقًا لبيان الرئاسة الفرنسية، إلى "تسليط الضوء على مسؤولية إيران في دعم تهدئة عامة واستخدام نفوذها مع الأطراف المزعزعة للاستقرار"، في إشارة واضحة إلى ميليشيا "حزب الله" اللبنانية المدعومة من طهران.

وذكرت وكالة "رويتزر"، أن الرئيس ماكرون أبلغ نظيره الإيراني بأن تحسين العلاقات الثنائية لن يحدث إلا إذا تم الإفراج الفوري عن ثلاثة مواطنين فرنسيين محتجزين في إيران.

وشدد "على ضرورة إطلاق سراح المواطنين الفرنسيين الثلاثة المحتجزين تعسفيا في السجون الإيرانية لمدة عامين في ظروف مهينة، وهو شرط أساسي لأي تحسن في العلاقات الثنائية مع فرنسا".