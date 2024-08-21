كشف كبير مستشاري حملة المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب، الثلاثاء، أن الرئيس السابق سيكون مستعداً لإجراء محادثات مع روسيا حول مسألة الحد من التسلح، إذا فاز بالانتخابات.

وقال بريان هيوز في مقابلة مع وكالة "تاس" الروسية، حول اهتمام ترامب بصفقات جديدة للحد من الأسلحة مع روسيا: "الرئيس السابق يؤمن بالسلام من خلال القوة".

وأضاف: "غالباً ما يذكر ترامب أن أحد أهم الأشياء التي من شأنها تقوية الدولة هو بناء نظام الدفاع الصاروخي الذي تم الحديث عنه منذ عقود، والقيام بذلك بطريقة تحمي الأمريكيين، بحيث يمكن بناؤه في بلدنا، الأمر الذي سيجعلنا أقوى".

وأردف: "عندما تصل إلى موقع أقوى في العالم، يمكنك بعد ذلك البدء في تقييم مستويات التسلح، لكن لا يمكنك بدء هذه المناقشة اليوم مع أمريكا في مثل هذا الموقف الضعيف".

وأكد هيوز أن "أول شيء يجب أن يحدث في المجال الجيوسياسي هو الاعتراف بالقوة الأمريكية مجدداً، وهذا لا يحدث في عهد الرئيس الحالي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس".

وحول ما إذا كان ترامب مهتماً بتوقيع صفقات محتملة للحد من الأسلحة مع روسيا فقط، أو سيسعى أيضاً إلى ضم الصين، قال هيوز: "لن نناقش الاتفاقيات اليوم. كما قلت، قبل أن نتمكن من مناقشة ذلك، علينا أن نتأكد من احترام أمريكا مرة أخرى على الساحة الدولية، وهذا لن يحدث في عهد بايدن وهاريس".