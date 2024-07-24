بدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أحلام اليساريين في الوصول إلى قصر رئاسة الوزراء، بعد رفضه للمرشحة التي اقترحها ائتلاف اليسار لتولي رئاسة الحكومة، كما أثار مخاوف من اندلاع احتجاجات وتوترات بعد أولمبياد باريس، حسبما يرى محللون فرنسيون.

وكان الائتلاف اليساري، وبعد مأزق دام 16 يوماً، نجح في تجنب الانهيار من خلال طرح اسم الخبيرة الاقتصادية، لوسي كاستيتس، التي تشغل منصب مديرة الشؤون المالية في مجلس مدينة باريس، لمنصب رئاسة الوزراء، لكن ماكرون رفض هذا الخيار على الفور.

وقال الباحث السياسي الفرنسي فانسان ليبرو لـ"إرم نيوز": إنه بينما كان ائتلاف اليسار على وشك الانهيار بسبب عدم التوصل إلى اتفاق، اجتمعت الجبهة الشعبية الجديدة لائتلاف اليسار، في اللحظة الأخيرة، خلف اسم كاستيتس (37 عاماً)، إلا أن ماكرون اعتبرها شخصية غير معروفة للدوائر السياسية التقليدية.

وأضاف أن ذلك الرفض أصاب اليسار بالصدمة، محذراً من اندلاع احتجاجات وتوترات في الشوارع بعد انتهاء أولمبياد باريس، ولكن خيبة اليسار شكلت في الوقت نفسه انتصاراً لماكرون بعد تشتت الأصوات وعدم حصول أي فصيل سياسي على الأغلبية المطلقة للمطالبة بتشكيل الحكومة.

بينما قال الباحث السياسي في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية الفرنسي، باسكال بونيفاس، لـ"إرم نيوز"، إن طرح "تلك الشخصية غير المعروفة للدوائر السياسية كان بمثابة "الخطة ج" لليسار"، وأوضح أن الشخصية التي كانت تحظى برضى الجميع، وكان من الممكن أن يتقبلها ماكرون، هي المرشحة اليسارية لورانس توبيانا وهي أيضاً تكنوقراطية اقتصادية محنكة ومهتمة بملف البيئة بالدرجة الأولى، إلا أن حزب فرنسا الأبية (يسار متطرف) رفضها، في المقابل اقترح المرشحة الشيوعية هوجيت بيلو، رئيسة المجلس الإقليمي لريونيون، إلا أن الحزب الاشتراكي رفضها.

ولفت الباحث السياسي الفرنسي إلى أن لوسي كاستيتس، التي تنتمي إلى اليسار، (37 عاماً)، غير مسجلة في أي مكان، على الرغم من أنها أمضت بعض الوقت مع الحزب الاشتراكي بين عامي 2008 و2011، لافتاً إلى أنها غير مهتمة بالانتخابات الرئاسية في عام 2027.

من هي لوسي كاستيتس؟

لوسي كاستيتس عضوة سابقة في وزارة الخزانة الفرنسية، وتشتهر بكونها فنية جيدة للغاية، ولم يتم انتخابها قط، وليس من المقرر مسبقًا أن تمارس السلطة الحكومية.

من ناحية أخرى، شاركت هذه المسؤولة الكبيرة منذ فترة طويلة في مكافحة الظلم الضريبي وإعادة تأهيل الخدمات العامة، كما شاركت في تأسيس جمعية "مؤسستنا العامة" وعملت في وزارة المالية لمكافحة الجرائم المالية.

وفي أعقاب إعلان ائتلاف اليسار الجديد، أكدت لوسي كاستيس أنها قبلت اقتراح تحالف اليسار بكل تواضع، ولكن بقناعة كبيرة، معتبرة نفسها مرشحة ذات مصداقية وجادة لرئاسة الوزراء.

غضب اليسار

في المقابل، حذر تحالف اليسار، في بيان صحفي مشترك للأحزاب الأربعة المكونة للائتلاف (الشيوعي، والاشتراكي، والبيئة، وفرنسا الأبية)، من أن "كاستيس ستكون قوية، وتحصل على دعم الائتلاف بالكامل لتولي الحكومة التي ستقودها".

كما أعرب عدد من الشخصيات السياسية اليسارية عن غضبهم من المقابلة التي أجراها ماكرون، والتي رفض خلالها الترشيح المفاجئ للوسي كاستيتس.

من جانبه، اتهم زعيم حزب فرنسا الأبية جون لوك ميلانشون ماكرون بالرغبة في "فرض جبهته الجمهورية بالقوة"، موضحاً أن "كل شيء كان جاهزاً ليتخذ من حصار اليسار ذريعة للمطالبة بالموعد النهائي للهدنة الأولمبية بانتظار اتفاق الأحزاب على تشكيل ائتلاف أغلبية.

وأضاف ميلانشون، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "كل ما تبقى له هو عدد قليل من المراوغات فوق الأرض لمحاولة تبرير ما أصبح الآن استيلاء على السلطة على مرأى ومسمع من الجميع. إنه يرفض الاعتراف بالنتيجة، ويريد أن يفرض معه بالقوة جبهته الجمهورية الجديدة".

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أما زعيمة حزب البيئة، مارين تونديلييه، فقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "يجب على إيمانويل ماكرون أن يخرج من حالة الإنكار. لقد فزنا، ولدينا برنامج، ولدينا رئيس وزراء".

كما حذّر زعيم الاشتراكيين أوليفييه فور من أن عدم احترام نتيجة الانتخابات التشريعية ينذر بالأسوأ، قائلاً: "إن إنكار النتيجة هو أسوأ سياسة".

ووصف الأمين العام للحزب الشيوعي الفرنسي، فابيان روسيل، ماكرون بأنه "الطفل المتقلب قليلا الذي يعيش حالة إنكار، الطفل الذي ينظم الانتخابات ويخسرها"، قائلا في تصريح لقناة "إر إم سي"، إن ماكرون "ومنذ أن خسر، يتصرف كما لو أنه لم يخسر... وهذا لا يرقى إلى مستوى رئيس الجمهورية".

وأدان منسق حزب فرنسا الأبية مانويل بومبارد، في منشور على منصة "إكس"، ما وصفه بـ"إنكار الديمقراطية الذي لا يطاق"، محذراً: "في فرنسا، لا يوجد فيتو رئاسي عندما يعبّر الناس عن أنفسهم".

وأضاف: "لدي انطباع بأنني أتعامل مع نوع من الرجل المجنون المتحصن في الإليزيه"، معتبرا أن ماكرون "يرفض قبول فكرة أن الفرنسيين قالوا إن سياسته قد انتهت".

وبالنسبة لعضو البرلمان الأوروبي مانون أوبري، فإن رفض ماكرون تعيين لوسي كاستيتس يعني أنه "يمحو نتيجة الاقتراع وأصوات ملايين الفرنسيين الذين وضعوا الجبهة الشعبية الجديدة في المقدمة"، مضيفة: "يجب إيقاف الانقلاب المناهض للديمقراطية!"

ماكرون يحسم الجدل

وخلال مقابلة مع "فرانس 2" و"فرانس إنتر" و"فرانس إنفو" يوم الثلاثاء، أكد ماكرون أنه لا ينوي تعيين حكومة جديدة قبل انتهاء دورة الألعاب الأولمبية "منتصف أغسطس/آب"، ورفض هذا الترشيح المفاجئ.

وأجاب ماكرون تعقيباً على ترشيح لوسي كاستيتس: "من الخطأ القول إن الجبهة الشعبية الجديدة ستكون لها أغلبية مهما كانت، مضيفاً: "السؤال ليس اسمًا، السؤال هو ما هي الأغلبية التي يمكن أن تظهر في الجمعية؟".

وحث ماكرون القوى السياسية للجبهة الجمهورية المناهضة لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف على "الارتقاء إلى مستوى ما فعلوه بين جولتي" الانتخابات التشريعية، وتقديم "تنازلات".

وأشار الرئيس إلى أنه "لا يمكن لأحد أن ينفذ برنامجهم"، "لا الجبهة الشعبية الجديدة، ولا الأغلبية المنتهية ولايتها، ولا اليمين الجمهوري".