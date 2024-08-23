أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني، تقديم مساعدة عسكرية جديدة لكييف في مواجهة الحرب الروسية، وفق وكالة "فرانس برس".

وأجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصالا هاتفيا مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أعلن خلاله تقديم مساعدات عسكرية جديدة لكييف في مواجهة "الغزو الروسي"، بحسب ما أفاد البيت الأبيض في بيان الجمعة.

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وأكد بايدن أن الحزمة الجديدة، التي لم يكشف عن قيمتها المالية، تشمل "صواريخ دفاع جوي لحماية البنى التحتية الأوكرانية الحيوية، وتجهيزات مضادة للطائرات المسيّرة".

كما تتضمن الحزمة الجديدة "صواريخ مضادة للدروع للحماية في مواجهة تكتيكات روسيا المتبدلة في الميدان، وذخيرة لصالح الجنود على خط الجبهة، وأنظمة صاروخية متنقلة لحمايتهم".