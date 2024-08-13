أعلن الجيش الإسرائيلي أن صاروخاً أطلق من قطاع غزة سقط قبالة سواحل تل أبيب، فيما أكدت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس مسؤوليتها عن الإطلاق.

وقالت الكتائب في بيان مقتضب إنها قصفت "مدينة تل أبيب وضواحيها بصاروخين من طراز إم 90، رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين والتهجير المتعمد بحق أبناء شعبنا".

وأكد الجيش الإسرائيلي أن "قذيفة انطلقت من قطاع غزة سقطت في البحر وسط إسرائيل، ولم تُطلق صفارات الإنذار. وفي الوقت نفسه، رُصِدَت قذيفة أخرى لم تخترق الأراضي الإسرائيلية".

ويعود تاريخ آخر الهجمات الصاروخية التي شنتها حركة حماس على تل أبيب إلى أكثر من شهرين.

