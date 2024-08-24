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مجموعة روسية تسيطر على 30 موقعا عسكريا أوكرانيا وتقتل المئات | إرم نيوز

العالم

مجموعة روسية تسيطر على 30 موقعا عسكريا أوكرانيا وتقتل المئات

مجموعة روسية تسيطر على 30 موقعا عسكريا أوكرانيا وتقتل المئات
من مناطق القتال شرقي أوكرانياالمصدر: (أ ف ب)
فريق التحرير
فريق التحرير
24 أغسطس 2024، 7:57 ص

أعلنت مجموعة عسكرية روسية السيطرة على 30 موقعا عسكريا داخل أوكرانيا، وقتل 430 جنديا أوكرانيا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن المتحدث باسم مجموعة "زاباد" العسكرية التابعة للجيش الروسي، إيفان بيغما، قوله إن "وحدات من مجموعة الغرب (زاباد) سيطرت على 30 معقلا للعدو، وهزمت تشكيلات سبعة ألوية أوكرانية مختلفة، وإن القوات الروسية على هذا المحور تمكنت من القضاء على نحو 480 عسكريا أوكرانيا".

وأضاف بيغما أن "هذه العمليات تأتي من خلال دعم مدفعي وصاروخي وجوي مشترك من باقي الألوية والوحدات العسكرية الروسية المختلفة".

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ولفت إلى أن "الخسائر طالت ألوية أوكرانية عدة، بينها الألوية الآلية 14 و43 و44 و63، والألوية الجوية المتنقلة 77، ولواء الدفاع الإقليمي 110 و241، في بلدات بتروبافلوفكا وكروغلياكوفكا وستيلماخوفكا وتورسكوي وستيبوفايا نوفوسيلوفكا".

الحرب الأوكرانية الروسية

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