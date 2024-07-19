أفاد استطلاع للرأي أن 56% من الرجال المطلقين في الولايات المتحدة، سيصوتون لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب.

وهذه النسبة من أصل 5570 ناخبا استطلع "مركز استطلاعات الحياة الأمريكية" آراءهم، وفق ما نشرت مجلة "نيوزويك".

وذكرت المجلة أنه "بالمقارنة، فإن 42% من النساء المطلقات يقُلنَ الشيء نفسه، وهذه أكبر فجوة في التصويت بين الرجال والنساء في أي مجموعة في الاستطلاع".

وأوضحت أن "50% من الرجال المتزوجين يدعمون ترامب، ويتبعهم 45% من النساء المتزوجات".

أخبار ذات علاقة "عطوف ومهتم بالأسرة".. استراتيجية جديدة لتغيير صورة ترامب

ونقلت عن مدير "مركز استطلاعات الحياة الأمريكية"، دانييل أ. كوكس، قوله في تقرير حول هذه النتائج يوم الخميس، إنه "يولي اهتماما خاصا للانقسام الذي يسببه الطلاق".

وأضاف كوكس أنه يبدو أن هذا الانقسام كان موجودا منذ فترة، لكنه تزايد في العقد الماضي.

وأشار مستشهدا باستطلاعات الرأي التي تجريها مؤسسة غالوب إلى "أن الانقسام السياسي بين الرجال والنساء المطلقين أكبر اليوم مما كان عليه في أي وقت مضى خلال العشرين عامًا الماضية".

وأضاف: "جزء مما أعتقد أنه يحدث هو أنه بينما يقضي الأمريكيون وقتًا أطول غير مقترنين، فمن المرجح أكثر أن يطوروا نهجًا تجاه السياسة يكون قبليًا، وهو الميل لرؤية المصالح السياسية للرجال والنساء على أنها متعارضة بشكل أساسي".

وتابع: "إن الشعور المتزايد بالقلق الذي يشعر به الرجال والنساء بشأن مكانتهم ومستقبلهم في أمريكا يزيد من صعوبة تقدير مشاكل الآخرين".

ومضى كوكس في الدعوة إلى المزيد من "الفرص للرجال والنساء لرؤية بعضهم البعض، وفهم بعضهم البعض، والاستثمار في مشاكلهم، والاحتفال بانتصاراتهم".

أخبار ذات علاقة لأول مرة.. ترامب يكشف تفاصيل "مثيرة" عن محاولة اغتياله

وبحسب المجلة، فإن ترامب هو أحد رئيسين أمريكيين طلق نفسه. فقد طلق زوجته الأولى إيفانا ترامب عام 1992 وزوجته الثانية مارلا مابلز عام 1999. وهو متزوج حاليًا من زوجته الثالثة ميلانيا ترامب.

أما رونالد ريغان، الذي شغل منصب زعيم البلاد بين عامي 1981 و1989، هو الرئيس الأمريكي الآخر المطلق.

فقد انفصل عن زوجته جين وايمان عام 1949 قبل أن يتزوج من زوجته الثانية نانسي ديفيس عام 1952.

وفي كتاب ترامب "فن العودة"، كتب: "إنه لأمر محزن للغاية عندما لا ينجح الزواج، ولكنه يمكن أن يكون أيضًا تجربة مفيدة للتعلم منها".